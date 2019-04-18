Тронная речь королевы Великобритании Елизаветы II на открытии сессии парламента (обычно в мае или июне) может быть отложена на более поздний срок в связи с тем, что сделка премьера Терезы Мэй с Брюсселем по выходу из ЕС остается блокированной в высшем законодательном органе страны. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поскольку королева "царствует, но не правит", ее тронная речь отражает не ее личные взгляды, а политику партии или партий, находящихся у власти. Текст выступления составляет кабинет министров, и королева не имеет право вносить в нее какие-либо изменения. Главный пункт повестки дня на данный момент - это Brexit, и с учетом нынешней ситуации, по данным источников, "нет никаких планов на ближайшую перспективу" обнародовать программу действий правительства без одобрения этого курса парламентом.

В то же время издание приводит мнение представителя канцелярии премьера, по словам которого было бы некорректно говорить о том, что речь монарха откладывается, поскольку никакой официальной даты не назначено. "Каких-либо обязательств на этот счет с фиксированной датой не существует", - отметили на Даунинг-стрит, 10.

Как считает депутат Палаты общин британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии, экс-лидер оппозиции Крис Брайант, подобный отход от традиции вызовет возмущение, так как в работе сессии должны быть установлены ориентиры.

Одним из вариантов в данной ситуации, как указывает газета со ссылкой на источник в кабинете министров, может быть включение в речь королевы "общих идей, против которых депутатам будет сложно голосовать".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.