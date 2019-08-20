Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Командир судна принял такое решение из-за оповещения, связанного с системой торможения, уточнил собеседник агентства.

"Вероятно, это было ложное срабатывание, но из соображений безопасности экипаж все же решил посадить самолет", - добавил представитель Air France.

После технических проверок лайнер продолжит полет.

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