Около сотни полицейских выстроились в линию обороны у жилого комплекса Tin Chung Court и вступили в конфронтацию с собравшимися там жителями Гонконга. Об этом сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полиция выступила против организованного во второй половине дня митинга, но несколько сотен человек все равно вышли на улицы. Они начали шествие с парка Тин Сау Роад и дошли до станции Чунг Фу, где столкнулись с полицией. Обе стороны светят друг в друга лазерными указками и электрическими фонарями,

Ранее в субботу произошли столкновения между протестующими и их противниками. Все началось с нескольких драк в торговом центре Amoy Plaza. Человек с флагом КНР в руках ударил другого, в маске. В ответ люди в масках атаковали его зонтиками. Затем на место прибыла полиция по борьбе с беспорядками, загородила вход в торговый центр и задержала нескольких человек. Одна девушка пострадала.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в конце августа заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.



Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.



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