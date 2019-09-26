"Сегодня Соединенные Штаты предпринимают дальнейшие действия в рамках нашей кампании оказания максимального экономического давления против иранского режима и тех, кто способствует его дестабилизирующему поведению", - отмечается в заявлении Помпео.

"Мы вводим санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана ... вопреки санкциям США", - добавил он.

Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

Новые санкции коснутся следующих компаний: Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Отмечается, что эти две компании владеют фирмами, которые уже были внесены в санкционные списки США: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.