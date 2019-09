Новые санкции коснутся следующих компаний: Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Отмечается, что эти две компании владеют фирмами, которые уже были внесены в санкционные списки США: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.