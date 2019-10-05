https://news.day.az/world/1162987.html Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал A Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]", - сказал турецкий лидер.
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