Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание People.

Инцидент произошел вечером 1 октября в городке Галф Бриз. Кристофер Берган прилетел во Флориду на день рождения своего тестя Ричарда Денниса и сразу направился к нему домой.

Однако, как сообщил местный шериф, накануне приезда Бергана в дом Денниса приходил другой человек, с которым у него произошла словесная перепалка, после чего мужчина прогнал своего оппонента.

В результате когда Берган выскочил из кустов, чтобы удивить тестя, тот выстрелил в него, приняв его за другого человека. Несмотря на то, что медики оперативно приехали на место происшествия, спасти молодого человека не удалось - он умер на месте от пулевого ранения в сердце.

В полиции Флориды уже заявили, что речь идет о несчастном случае, виновному не будет предъявлено никаких обвинений.

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