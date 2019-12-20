В Ереване в ночь со среды на четверг неизвестные проникли в офис редакции издания "Жоговурд" и разгромили его.

Как передает Day.Az, армянские СМИ отмечают, что в своих выпусках от 14, 15 и 16 марта газета "Жоговурд" опубликовала показания привлеченных в качестве свидетелей по делу 1 марта и допрошенных судьи Конституционного суда Феликса Тохяна, бывшего заместителя министра обороны Гургена Мелконяна и третьего президента Сержа Саргсяна.

Отмечается, что после последней публикации 16-го марта в Специальной следственной службе (ССС) было возбуждено уголовное дело "по причине публикации информации о предварительном расследовании без разрешения следователя и прокурора".

По сведениям армянских СМИ, ССС связывалась с главным редактором газеты Кнар Манукян с целью выявить источник утечки информации. В беседе с журналистами Манукян сообщила, что на днях она была вызвана на допрос в ССС в связи с данными публикациями. Большего она не могла сообщить, потому что подписала бумагу о неразглашении.

Экс-главный редактор, владелец газеты и депутат парламента от фракции "Мой шаг" Тагуи Товмасян заявила журналистам, что проникшие в редакцию тщательно искали информацию и работали в перчатках, чтобы не оставить отпечатки.

"Не знаю, что они нашли, потому что ни один сотрудник редакции не может проверить свои вещи. Это не ограбление, потому что те предметы, которые имеют ценность, то есть телевизоры, камеры, не были украдены", - сказала Товмасян.

По ее словам, эти действия больше являются предупреждением.

"Будьте осторожны, когда захотим, сможем попасть в редакцию и получить любую информацию. Я считаю это предупреждением и вызовом для правоохранительных органов, поскольку это серьезная проблема в контексте свободы слова", - сказала Товмасян.

Она также сообщила, что неизвестные проникли либо через окно, либо через балкон и не попали в поле зрение камер наблюдения.

На вопрос о том, связано ли это событие с вызовом на допрос Манукян, депутат отметила, что эти события можно связать с тем, что ССС пытается любыми способами выявить источник утечки.

"То, что это очевидный сигнал для журналистов насторожиться - это однозначно, второго мнения быть не может", - заявила Товмасян.