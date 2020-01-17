https://news.day.az/world/1194748.html Общее число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тыс.

Общее число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тыс.

В мире, 17 января 2020 09:40 196

Общее число задержанных в Гонконге за последние восемь месяцев участников незаконных протестных акций на данный момент превысило 7 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, с начала лета прошлого года задержано 7019 правонарушителей из числа радикальных демонстрантов, 40% из которых - студенты. Почти 1,1 тыс. человек уже были привлечены к ответственности по решению судов, в том числе 547 - по обвинениям по статье о массовых беспорядках.

В июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.

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