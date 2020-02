Демократическая партия старается извратить позицию защиты президента США Дональда Трампа на процессе по делу о его импичменте в верхней палате Конгресса и представить все так, будто главе государства дозволено абсолютно все.

Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News представитель защиты американского лидера, почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, почему он в рамках процедуры импичмента проводит мысль о том, будто, с точки зрения Трампа, его переизбрание президентом США на второй срок отвечает национальным интересам страны. Такая постановка вопроса якобы указывает на стремление оправдать действия главы государства путем расширения его иммунитета от преследования. Дершовиц сказал, что его фразы на процессе были сознательно вырваны из контекста при обсуждении нюансов позиции демократов, настаивающих на том, что Трамп в телефонном разговоре летом прошлого года выторговывал у президента Украины Владимира Зеленского решение возбудить расследование против сына своего наиболее серьезного соперника на предстоящих в ноябре выборах - бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

"Меня спросили, имеет ли [версия событий] по принципу "баш на баш" какое-то значение. Я ответил, что да, имеет значение, если действия президента носили противоправный характер. Но данный аспект не играет никакой роли, если президент вел себя законно", - пояснил Дершовиц. Он исключил вероятность того, что Трамп мог руководствоваться упомянутым выше принципом, чтобы повысить свои шансы на победу на выборах президента США.

"Я никогда не говорил, будто президент вправе делать что угодно, если это отвечает национальным интересам [США]. <...> Эти парни [демократы] совершенно сознательно извратили мои слова, поняв опасность того, что мои доводы воздействуют на позицию ряда сенаторов", - добавил защитник. По его мнению, примеру оппозиции последовали газеты The New York Times, The Wall Street Journal и телекомпания CNN​​​​​​.

Дальнейшие действия

Сенаторы соберутся 3 февраля, чтобы заслушать заключительные прения обвинителей, выбранных Палатой представителей, и команды защитников Трампа. Каждой стороне отводится по два часа на выступление. После этого сенаторы пояснят решение, которое они собираются принять по поводу импичмента главы государства.

5 февраля пройдет итоговое голосование в рамках процедуры импичмента, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан. Лидера республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) предупредил заранее, что голосование пройдет "без дебатов и промежуточных шагов".