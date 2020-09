Пассажирка самолета покашляла и заразила коронавирусом десяток попутчиков

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines, летевшая из Лондона во Вьетнам, покашляла в самолете и заразила коронавирусом десяток попутчиков. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте центра по контролю и профилактике заболеваний (The Centers for Disease Control and Prevention).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по информации издания, 27-летняя бизнесвумен из Вьетнама жаловалась на боль в горле и кашель перед полетом, а через четыре дня у нее обнаружили COVID-19. Специалисты отследили все контакты женщины и определили, что она заразила инфекцией 14 других пассажиров и одного члена экипажа.

Отмечается, что на борту самолета находилось в общей сложности 217 человек, при этом туристов не обязывали надевать защитные маски в процессе перелета. После прилета в Ханой у путешественников проверяли температуру тела.

"Риск передачи SARS-CoV-2 на борту самолета во время длительных перелетов реален и может стать причиной вспышки коронавируса даже в бизнес-классе с просторными сидениями", - заявляется в исследовании.

Кроме того, медики выяснили, что, помимо пассажиров самолета, бизнесвумен также заразила троих соседей по комнате и друга, к которому ходила домой, когда находилась в Лондоне.