Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщается на сайте Министерства финансов США.

В список попали две компании из ОАЭ, две - из Китая, а также нефтехимическая корпорация из Вьетнама. Компании из ОАЭ и КНР, по утверждению ведомства, связаны с экспортом иранской нефтехимической продукции при посредничестве Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая уже была внесена в санкционные списки в январе 2020 года. Власти США полагают, что они оказывали Triliance Petrochemical Co. Ltd. транспортные услуги и проводили от ее имени финансовые операции.

"Нефтехимическая и нефтяная отрасли являются основными источниками финансирования для иранского режима, который использует их для обеспечения своей вредоносной повестки внутри страны и за ее пределами. США продолжат действовать против лиц, поддерживающих незаконные субъекты, участвующие в транспортировке иранской нефтяной и нефтехимической продукции", - приводятся в заявлении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.