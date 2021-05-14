https://news.day.az/world/1342534.html Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал "Аль Арабия".
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.
"Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции", - сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".
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