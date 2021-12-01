"Омикрон" не боится запретов, под вопросом и эффективность вакцин

Границы омикрону не помеха. Новый вариант коронавируса обнаружен как минимум в 20 странах и их число, вероятно, будет расти.

Ранее стало известно, что омикрон стал распространяться по миру более чем за неделю до того, как его обнаружили ученые в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

С тех пор все больше стран ввели запрет на поездки в южную Африку - одной из последних стала Испания, приостановившая авиасообщение со 2 по 15 декабря.

Тем не менее ВОЗ считает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса.

"Нам нужны известные меры, причем те, которые работают. Ношение маски, когда это возможно, в частности, когда вы находитесь в замкнутом пространстве не один, регулярное проветривание помещения, если это возможно, соблюдение обычной гигиены рук и тела и особенно гигиены рта в этих условиях", - сказал Кристиан Линдмайер, представитель ВОЗ.

Многие страны уделяют особое внимание увеличению охвата программ вакцинации, чтобы как можно больше людей получили прививки.

Например, Великобритания запускает то, что премьер-министр Борис Джонсон назвал "армией уколов", установив крайний срок ревакцинации для всех совершеннолетних к концу января.

Другие страны, такие как Австрия, которая продлевает общенациональный локдаун до 11 декабря, обязывают население прививаться под угрозой крупного штрафа.

В Греции подобные меры касаются пока только людей старше 60 лет. Не сделавшие третий укол с 16 января будут ежемесячно выплачивать по 100 евро в государственную казну.

Но есть опасения, что новый штамм может противостоять существующим вакцинам.

Накануне в их эффективности против омикрона усомнился гендиректор Moderna Стефан Бансель. По его словам, на создание новых вакцин понадобится несколько месяцев.