ЕС запустил программу нелетальной военной помощи Молдове на €40 млн

Евросоюз объявил о запуске программы нелетальной военной помощи Молдове, на которую из Европейского фонда мира будет выделено €40 млн.

Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общая задача программы - способствовать расширению возможностей Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости оборонного сектора. Это позволит повысить операционную эффективность армии, повысить совместимость и ускорить внедрение стандартов Евросоюза и в результате лучше защищать гражданских лиц в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении.

"Для достижения этих целей программа будет финансировать приобретение техники и снаряжения, не предназначенного для летального поражения: логистической техники, транспортных средств, технических средств командования и контроля, техники для кибербезопасности, беспилотных воздушных разведывательных средств, тактических средств связи, - говорится в документе. - Программа рассчитана на 36 месяцев, ее бюджет составит €40 млн".