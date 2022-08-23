Армения терпит поражение на всех фронтах

Внутриполитический кризис в Армении ухудшается, в то время как предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону не предвидится. Положение Армении напоминает старуху, которая в итоге оказалась у разбитого корыта. Вместо того, чтобы заняться восстановлением страны в новых геополитических реалиях, смириться с невозможностью реваншизма и начать строить отношения с соседями, армянское руководство продолжает валять дурака, делая вид как будто проблем в стране вовсе и нет.

Дела же в Армении складываются крайне скверно. Местные СМИ вовсю бьют в набат, рассказывая читателям об ухудшающейся ситуации в стране. Так, ереванская газета "Грапарак" сообщает, что Армения терпит поражение на внешнем фронте. Но нельзя сказать, что внутри страны все в порядке. Нет такого дня, чтобы у здания правительства или в каком-то другом месте не проходили акции протеста, пишет издание.

"В минувшие выходные водители большегрузов перекрыли трассу Ереван-Мегри в районе Сисиана, протестовали против взвешивания грузовиков, а вчера сотрудники торгового центра "Петак" проводили акцию протеста, поскольку после взрыва в ТЦ "Сурмалу" работа ярмарки "Петак" была прекращена и до сих пор не возобновилась.

Люди требовали, чтобы им позволили работать. Торговый центр "Петак" и ведущая к нему дорога после взрыва была закрыта МЧС, а вчера работникам сказали, что следователи должны разрешить, чтобы торговый центр возобновил работу", - резюмирует газета.

Учитывая, что с момента капитуляции Армении прошло почти два года, а экономика страны продолжает находиться в стагнации, вряд ли граждане страны горят желанием оставаться на родине. Определённые перспективы просматривались бы в случае взятия за ум армянского правительства. Хотя и тут много ума не надо. Достаточно создание условий для открытия Зангезурского коридора или по крайней мере перестать препятствовать его запуску. Что сулило бы немалые дивиденды армянскому госбюджету, которому дополнительные средства как глоток сладчайшего нектара для жаждущего пилигрима. Но пока этого не происходит, а это значит, что подобного рода статьи в местных СМИ будут выходить ещё чаще и жёстче.