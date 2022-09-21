Эмир Катара о ядерной сделке с Ираном

Альтернатива Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Альтернативы СВПД нет, ядерная сделка откроет двери к достижению региональной безопасности", - сказал Аль Тани с трибуны ГА ООН. "Надеемся на справедливое решение по иранскому ядерному досье, которое соответствовало бы интересам всех: нельзя допустить, чтобы Иран мог создать ядерное оружие, но необходимо предоставить право иранскому народу использовать атомную энергию в мирных целях", - подчеркнул эмир Катара.

Касаясь ливийского вопроса, глава Государства Катар призывал международное сообщество "к незамедлительным действиям, направленным на то, чтобы политический процесс продолжался, чтобы выработать основу для переговоров и воссоздания государственных институтов" в этой арабской стране. "Мы понимаем, что невозможно воссоздать государство без объединения военных сил, без объединения всех вооруженных группировок в единую армию. Стороны, которые отказываются от политического решения, должны понести наказание", - заявил он.

Эмир Катара также выразил обеспокоенность палестинским вопросом, который, по его словам, "не решается, а международные резолюции не выполняются". "Выражаем полную солидарность с братским палестинским народом в их чаяньях достижения справедливости. Совет Безопасности ООН должен выполнить возложенные на него обязательства и заставить Израиль положить конец оккупации палестинских территорий", - призвал Аль Тани.

Говоря об общих принципах работы ООН, эмир Катара выразил мнение, что у всемирной организации "нет механизмов сдерживания". "Мы не можем наказывать тех, кто нарушает суверенитет. Международное сообщество не может добиться урегулирования, если сильная сторона его не желает", - сказал Аль Тани. По его словам, "приверженность мировых лидеров справедливости сейчас выходит на первый план".

В заключение эмир Катара рассказал, что в этом году его страна готова принять миллионы гостей на чемпионат мира по футболу. Аль Тани подчеркнул, что состязание "впервые состоится в мусульманской стране и впервые в Ближневосточном регионе", и выразил уверенность, что это станет примером успешного проведения небольшим государством такого крупного мероприятия. "Эти миллионы людей сами смогут увидеть уровень развития, которого нам удалось достичь", - сказал Аль Тани. Он выразил надежду, что чемпионат мира по футболу в Катаре поможет "преодолеть барьеры, протянуть руку дружбы и наладить мосты взаимопонимания между народами".