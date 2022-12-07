Уволенные в США айтишники нашли деньги на продолжительный отпуск за границей

Сотрудники крупнейших мировых IT-компаний, которые попали под массовые увольнения в ноябре, нашли деньги на продолжительный отпуск за рубежом. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Благодаря нескольким годам заоблачной зарплаты, частым премиям и щедрым вознаграждениям акциями, а также выходному пособию на несколько месяцев перед увольнением, многие новые безработные из технологических компаний рассматривают свой нынешний статус не как безвыходное положение, а как возможность отдохнуть за границей", - говорится в статье.

Отмечается, что обычно в США работники практически не получают выходного пособия, поскольку оно не требуется в соответствии с федеральным трудовым законодательством. Чаще всего если компании в США предлагают выходное пособие, то оно составляет всего одну-две недели оплаты за каждый год трудового стажа.

По данным американского бюро статистики труда, большинство IT-работников не только входят в 10% самых высокооплачиваемых сотрудников США, но и получают гораздо больше денег при увольнении, чем другие специалисты.

Один уволенный сотрудник Meta рассказал изданию, что собрался в отпуск в Японию, так как при увольнении получил выходное пособие в размере зарплат за шесть месяцев.

Бывший сотрудник Twitter рассказал, что отправился в Париж вскоре после увольнения. Другой работник соцсети отметил, что направляется в ближайшее время в Испанию.

Сотрудник Snap, разработчика соцсети Snapchat, заверил, что расстроен из-за потери работы в компании. Он указал на то, что планирует совершить "спонтанную поездку в Италию", так как "обильное количество вина и пасты все излечит".