МВД Британии обезопасит АЭС и нефтяные платформы от атак дронов

МВД Великобритании направит £8 млн (около $10 млн) на внедрение систем защиты от террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как сообщила в среду газета The Daily Telegraph, они будут использоваться на объектах ключевой инфраструктуры, включая АЭС и нефтяные платформы,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, полиция и службы безопасности начнут применять средства обнаружения беспилотников в ходе массовых мероприятий, включая предстоящую 6 мая коронацию Его Величества Карла III, а также "Евровидение", которое Ливерпуль будет принимать c 9 по 13 мая.

Как указывает издание, в правительстве страны обеспокоены тем, что террористы потенциально могут использовать даже малые гражданские дроны, чтобы нанести существенный ущерб стратегическим объектам или организовать взрыв в толпе во время какого-либо крупного события. Риск увеличивает совершенствование технологий, используемых в БПЛА.

Системы защиты от дронов были установлены в большинстве крупных британских аэропортов после того, как в 2019 году работа лондонского Гатвика была парализована из-за появившегося в небе беспилотника. Похожие решения теперь должны быть внедрены для защиты особо уязвимых инфраструктурных объектов. Решения требует также проблема массового использования дронов для доставки наркотиков, оружия, телефонов и других запрещенных предметов в британские тюрьмы.

Законы Соединенного Королевства требуют, чтобы владельцы дронов весом более 250 г или оборудованных фото- и видеокамерами регистрировали свои устройства в Управлении гражданской авиации и наносили на них регистрационные номера. Использование таких беспилотников также запрещено в зонах городской застройки, парках и на промышленных объектах.