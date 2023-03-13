Правительство Ирака пообещало посадить 5 млн деревьев

В Ираке планируют посадить пять миллионов пальм и деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления. Об этом заявил премьер-министр страны Мохаммед Шиа аль-Судани, сообщает RFI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ирак страдает от экстремальной летней жары, частых засух, опустынивания и регулярных пыльных бурь. Особенно много проблем доставляют так называемые хабубы - мощные бури, способные затмить небо массами песка и пыли. По словам премьер-министра, более семи миллионов иракцев уже пострадали от изменения климата и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за засухи. Весной прошлого года на Ирак обрушилось около дюжины крупных песчаных или пылевых бурь. Они накрыли Багдад и другие районы, вызвав трудности с дыханием у тысяч людей и вынудив закрыть аэропорты и школы.

В связи с этим правительство объявило "грандиозную инициативу по борьбе с облесением, которая включает посадку пяти миллионов деревьев и пальм во всех мухафазах [областях] Ирака". В результате, в том числе, вокруг городов возникнут зеленые пояса, защищающие от потоков ветра и пыли.

Кроме того, премьер-министр пожаловался на действия Турции, которая построила плотины в верховьях Тигра и Евфрата. Из-за этого уровень воды в этих реках на территории Ирака снизился, что является одним из факторов опустынивания региона. "Односторонний контроль над водными ресурсами в странах, расположенных выше по течению, повышает уязвимость стран, столкнувшихся с последствиями изменения климата", - резюмировал политик.