В Венгрии заявили, что потолок цен на продукты сохранится
Правительство Венгрии сохранит потолок цен на основные продукты питания до тех пор, пока не добьется существенного снижения уровня инфляции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции "Кошут", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пока инфляция высокая, ценовые ограничения будут сохраняться, но по мере снижения инфляции их постепенно будут отменять", - сказал глава правительства, признав, что такую ситуацию нельзя считать нормальной, поскольку административное вмешательство в рыночные механизмы может нарушить сбалансированное развитие экономики. По словам Орбана, кабинет министров принимает меры, чтобы добиться снижения темпа роста цен, и уже есть первые признаки того, что негативную тенденцию удалось приостановить.
По итогам прошлого года уровень инфляции в Венгрии оказался самым заметным в Евросоюзе, превысив 25%. Правительство называет нынешнюю инфляцию "военной" и заявляет, что причиной этого является вооруженный конфликт на Украине и санкции ЕС против России, вызвавшие рост цен на энергоносители.
Ранее кабинет министров заявлял, что, по его прогнозам, инфляция начнет замедляться с февраля или марта, а к концу года даже может снизиться до однозначных чисел. Чтобы поддержать пенсионеров и самые бедные слои населения, правительство Венгрии решило сохранить для них в 2023 году субсидии на газ и электроэнергию. С 1 января повышены минимальная зарплата и пенсии. Как минимум до конца апреля в стране будет действовать потолок цен на ряд основных продовольственных товаров (молоко, картофель, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, яйца определенной категории). Правительство не исключает, что эта защитная мера будет продлена.
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