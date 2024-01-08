ХАМАС разработал управляемые крылатые ракеты под руководством Ирана

Израильские войска, действующие в городе Газа, обнаружили технологическое оборудование, включая компоненты, используемые ХАМАС для создания точных ракет, которыми, как считалось до сих пор, эта террористическая группировка не обладала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛ, солдаты недавно провели рейд на объект ХАМАСа в районе кварталов Дарадж и Туффах города Газа и обнаружили шахту туннеля, ведущую к подземному заводу по производству оружия.

"Солдаты обнаружили компоненты, доказывающие, что террористы террористической организации ХАМАС под руководством Ирана научились работать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

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