В Иране призвали реформировать Cовбез ООН

Совет Безопасности (СБ) ООН должен быть реформирован из-за его неспособности эффективно разрешать международные кризисы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Сегодня события [в мире], особенно в секторе Газа, где израильский оккупационный режим [совершает] геноцид, ясно показали, что Организация Объединенных Наций, главным образом Совет Безопасности, неэффективно выполняют свои обязанности. Считаем совершенно необходимым уделять внимание [развитию] многосторонности и реформированию структуры СБ и ООН", - заявил министр в видеообращении в преддверии празднования 45-летия победы исламской революции в Иране. Абдоллахиян добавил, что "кризисы, неопределенность, расширение масштабов войны и нестабильности во многих регионах мира" являются результатом одностороннего подхода ряда государств к решению вопросов на международной арене.

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