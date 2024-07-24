Франция не разрешила измерять качество воды в Сене

Специалисты неправительственной организации Surfrider Foundation, производившие анализ воды из Сены на предмет наличия опасных бактерий, не получили разрешения на новые замеры до открытия Олимпийских игр в Париже.

Как передает Day.Az, oб этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы организации Лионель Шейлюс.

"До церемонии открытия пробы браться не будут, так как за последние несколько дней мы не смогли получить доступ к местам проведения соревнований. Поскольку наш запрос на разрешение остался без ответа, мы не можем взять дополнительные пробы", - заявил он. С июня 2024 года из-за установки трибун на нижней набережной НПО потеряла возможность брать пробы воды у моста Альма, а также была вынуждена сместить на 40 м точку забора воды у моста Александра III.

Последний отчет Surfrider Foundation был опубликован 16 июля. Согласно результатам проб, взятым еще 4 июля, концентрация бактерий кишечной палочки (E.coli) составляла 890 колониеобразующих единиц на 100 мл воды, что близко к максимально допустимому значению, согласно требованиям международных федераций плавания и триатлона (1 тыс. единиц на 100 мл). Концентрация энтерококков составила 290 единиц на 100 мл при максимально допустимом уровне в 400 единиц, когда вода признается непригодной. Мэрия Парижа проводила собственные замеры в этот же период, которые показали похожие, но более низкие значения концентрации бактерий.

В то же время нормы Национального агентства санитарной безопасности (Anses) Франции допускают существенно более высокие максимальные значения по содержанию этих бактерий в воде: 1,8 тыс. колониеобразующих единиц на 100 мл воды для E.coli и 660 единиц - для энтерококков. По обеим классификациям вода считается "среднего качества", но пригодной для купания и для проведения соревнований.

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