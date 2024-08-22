Трампу пригрозили судом

Американская поп-дива Бейонсе оказалась на пороге судебного разбирательства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Причиной конфликта стало несанкционированное использование ее знаменитого трека "Freedom" в предвыборной кампании экс-главы Белого дома.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Mirror.

Ситуация накалилась после того, как команда Трампа использовала 13-секундный отрывок из песни "Freedom" в своем предвыборном ролике. Этот трек, ставший неофициальным гимном кампании политического оппонента Трампа Камалы Харрис, был использован без согласия певицы, что и послужило поводом для возможного судебного иска.

Представитель предвыборного штаба Трампа, Стивен Чунг, разместил видео в социальных сетях, где под аккомпанемент "Freedom" бывший президент США эффектно выходит из самолета. Закадровый голос актера Джеффри Райта задает провокационный вопрос: "Какую Америку мы хотим?". Однако 21 августа ролик был спешно удален из сети.

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