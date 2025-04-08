Мощное извержение вулкана на Филиппинах

На острове Негрос (Филиппины) началось извержение вулкана Канлаон. Выброс пепла произошел на высоту 4 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщают South China Morning Post и Reuters.

Из-за стихии местные школы были закрыты. Канлаон - один из 24 действующих вулканов в стране, в высоту гора достигает 2435 м, уточняется в энциклопедии Britannica. Ранее вулкан извергался в декабре, тогда были эвакуированы жители находящийся поблизости деревень. На момент последнего извержения на острове все еще действовали постановления об эвакуации.

Как заявил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, с декабря в районе вулкана сохраняется третий уровень опасности.

Третий уровень по пятибалльной шкале говорит о повышенном риске извержения лавы и того, что извержение может продлиться в течение нескольких недель.

Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол считает, что в ближайшее время уровень опасности могут изменить - как повысить, так и понизить. Все зависит от скорости, с которой магма приближается к поверхности.

Филиппины расположены в так называемом "Тихоокеанском вулканическом огненном кольце". В этом регионе вулканическая активность и землетрясения случаются часто.