Девушка диджея Avicii рассказала о подробностях его личной жизни

Чешская модель Тереза Качерова заявила, что долгое время встречалась с диджеем Aviccii.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

В своем инстаграме Качерова опубликовала письмо, в котором рассказала, что они с Avicii состояли в отношениях и планировали завести детей. Она также рассказала, что артист был в очень хороших отношениях с ее сыном Лукасом.

20 апреля шведский диджей и продюсер Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет в Омане. Позднее в его семье рассказали, что артист покончил с собой.