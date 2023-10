Представлен Lexus IS 2024

Компания Lexus представила Lexus IS 2024 модельного года, который стал дороже на 1750 долларов в базовом исполнении, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Базовый Lexus IS 300 теперь доступен в комплектации F Sport Design с дополнительными внешними улучшениями, такими как 19-дюймовые колеса и специальные значки. IS 300 F Sport получил те же визуальные улучшения в сочетании с подогревом и вентиляцией передних сидений, алюминиевыми педалями и рулевым колесом F Sport с подогревом. Однако под капотом изменений нет - IS 300 по-прежнему будет продаваться либо с 2,0-литровым турбодвигателем в заднеприводной версии, либо с 3,5-литровым V6 в полноприводной версии.

Покупатели Lexus IS 350 получат более мощную версию двигателя V6, обеспечивающую 311 л.с. и 280 Нм крутящего момента по сравнению с 260 л.с. и 236 Нм у IS 300. Более мощная модель имеет пакет Blackout в качестве опции к IS 350 F Sport с матовыми черными 19-дюймовыми легкосплавными дисками BBS, черными наружными зеркалами, темной хромированной отделкой окон, а также пакетом памяти для сиденья водителя и боковых зеркал. Lexus IS 500 получит 5,0-литровый двигатель V8 с максимальной мощностью 472 л.с. и крутящим моментом 395 Нм. В новом модельном году появятся стандартные черные боковые зеркала, а также цвет окраски Incognito в качестве опции.

Lexus IS 500 F Sport Performance Premium доступен с пакетом Special Appearance Package, который меняет внешний вид седана с помощью краски Blue Vector, 19-дюймовых кованых легкосплавных дисков и синей строчки внутри салона. Lexus выпустит всего 150 экземпляров автомобиля для рынка США.

Базовая модель теперь начинается с 41 235 долларов, а IS 500 F Sport Premium 2024 года стоит от 64 520 долларов.