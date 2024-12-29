Данные 800 тысяч водителей в Европе «утекли» из-за ошибки Volkswagen

В Европе данные порядка 800 тыс. автомобилистов "утекли" в открытый доступ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, несколько терабайт данных, принадлежащих 800 тыс. владельцам электрокаров, находились в незащищенным в облачном хранилище Amazon. Утечка затронула машины марок Volkswagen, Seat, Audi и Skoda. Отмечается, что в открытом доступе также оказалась геолокация порядка 460 тыс. автомобилей.

Большинство пострадавших - водители из Германии. Как выяснилось, утечка произошла из-за дочерней компании Volkswagen, компании-разработчика программного обеспечения (ПО) Cariad. Издание подчеркивает, что данными могли воспользоваться преступники или шпионы.