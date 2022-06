Bakalavriat və magistratura üzrə xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramına seçim meyarları müəyyənləşdi

Dövlət Proqramı iştirakçılarının bakalavriat və magistratura səviyyəsi üzrə seçimi meyarları müəyyənləşib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində xaricdə təhsil alacaq gənclərin seçilməsi meyarları və prosedurları üzrə Qayda"da qeyd edilib.

Qərara əsasən, Proqram iştirakçılarının bakalavriat səviyyəsi üzrə seçimi aşağıdakı meyarlar üzrə aparılır:

-namizədin cari tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin buraxılış sinfində (XI sinif və ya xaricdə təhsil aldıqda müvafiq buraxılış sinfi) təhsil alması və ya tam orta təhsilə malik olması;

-namizədin xarici ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunması;

-namizədin xarici ali təhsil müəssisəsində bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil almaq istədiyi və ya təhsil aldığı ixtisasın Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunan prioritet ixtisas sahələri və nüfuzlu xarici

ali təhsil müəssisələri üzrə təhsil proqramlarının siyahısında göstərilən ixtisasa uyğun olması;

-namizədin təhsil alacağı xarici ali təhsil müəssisəsinin tədris dilini dillər üzrə ümumavropa çərçivə sənədinə (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) uyğun olaraq ən azı C1 səviyyəsində bilməsinə dair beynəlxalq səviyyəli dil sertifikatına (ALPT, DUOLINGO, CILS, DELE, DELF, HSK, IELTS, JLPT, TestDAF, TOEFL, TOPIK, TÖMER) malik olması;

-namizədin ölkənin ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu üzrə aparılan qəbul imtahanları

çərçivəsində müraciət etdiyi sahəyə uyğun olaraq texniki və texnoloji, təbiət, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, rifah və xidmət, əsas (baza ali) tibb təhsili və xüsusi təyinatlı ixtisas qrupları üzrə yekun olaraq ən azı 400, digər sahələr üzrə ən azı 550 bal toplaması;

-təhsil almaq istədiyi ixtisas sahəsi üzrə namizədin bilik və bacarıqları;

-namizədin məntiqi mühakimə yeritmək bacarıqları;

-namizədin kommunikasiya bacarıqları, özünəinam və inandırma qabiliyyəti.

Proqram iştirakçılarının magistratura səviyyəsi üzrə seçimi isə aşağıdakı meyarlar üzrə aparılacaq:

-namizədin cari tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin sonuncu tədris ilində təhsil alması və ya bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsinə malik olması (xaricdə ali təhsil aldıqda kvalifikasiyasının tanınması);

-namizədin xarici ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunması;

-. namizədin xarici ali təhsil müəssisəsində magistratura səviyyəsi üzrə təhsil almaq istədiyi və ya təhsil aldığı ixtisasın Nazirlik tərəfindən müəyyən olunan prioritet ixtisas sahələri və nüfuzlu xarici

ali təhsil müəssisələri üzrə təhsil proqramlarının siyahısında göstərilən ixtisasa uyğun olması;

-namizədin təhsil alacağı xarici ali təhsil müəssisəsinin tədris dilini dillər üzrə ümumavropa çərçivə sənədinə (The Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) uyğun olaraq ən azı C1 səviyyəsində bilməsinə dair beynəlxalq səviyyəli dil sertifikatına (ALPT, DUOLINGO, CILS, DELE, DELF, HSK, IELTS, JLPT, TestDAF, TOEFL, TOPIK, TÖMER) malik olması;

-namizədin bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixl 348 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları"na əsasən müəyyən edilmiş Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisinin (ÜOMG) 81 bal və ya ondan yuxarı olması (və ya xaricdə ali təhsil aldıqda digər qiymətləndirmə şkalaları üzrə ekvivalentliyin təmin olunması);

-təhsil almaq istədiyi ixtisas üzrə namizədin bilik və bacarıqları;

-namizədin məntiqi mühakimə yeritmək bacarıqları;

-namizədin kommunikasiya bacarıqları, özünəinam və inandırma qabiliyyəti.

Proqram iştirakçılarının seçimi prosedurları məlum olub.

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 noyabr tarixli 711 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2019-2023- cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na əsasən Nazirliyin nəzdində yaradılmış Dövlət Proqramının idarəetmə qrupu (bundan sonra - İdarəetmə Qrupu) tərəfindən namizədlərin bu Qaydada göstərilən şəkildə təqdim etdiyi sənədlər əsasında onların bu Qaydada göstərilən meyarlara uyğunluğu qiymətləndirilir.

-Namizəd Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 20 may tarixli 228 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil almış abituriyentlərin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqə- dənkənar qəbulu Şərtləri"nin 5-ci hissəsinə uyğun olaraq beynəlxalq təhsil proqramları üzrə müəyyən edilmiş keçid ballarının minimum və maksimum hədləri aralığında nəticəyə malikdirsə, namizədə bu

Qaydanın tələbləri tətbiq edilməyərək meyarların uyğunluğu qiymətləndirilir.

-Namizədin akademik göstəricisi beynəlxalq səviyyədə tanınan imtahan (SAT və ya ACT) üzrə ən yüksək göstəricinin 75 faizi miqdarında və ya ondan yuxarıdırsa, namizədə bu Qaydanın 2.1.5-ci yarımbəndinin tələbi tətbiq edilməyərək meyarların uyğunluğu qiymətləndirilir.

Bu Qaydanın 3.2-ci bəndində göstərilən qaydada təqdim etdiyi sənədlər əsasında meyarların uyğunluğu müəyyən olunan namizədlərin bu Qaydanın 2.2.7-ci, 2.2.8-ci yarımbəndlərində göstərilən meyarlara uyğunluğu bu Qaydanın 4-cü hissəsinə əsasən aşkarlıq şəraitində şəffaf üsullarla keçirilən müsahibə vasitəsilə qiymətləndirilir.

2.3.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 20 may tarixli 229 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı və onların qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu Qaydası"nın əlavəsində göstərilən beynəl- xalq fənn olimpiadalarının ən azı birindən qızıl, gümüş və ya bürünc medal ilə təltif olunmuş namizədlərin bu Qaydada göstərilən meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi aparılmır və onlar bu Qaydada göstərilən meyarlara uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə proqram iştirakçısı seçilirlər.

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 26 iyun tarixli 1354 nömrəli Fərmanı ilə təsis edilmiş "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi olmuş namizədlərin bu Qaydada göstərilən meyar üzrə qiymətləndirilməsi aparılmır və onlar bu Qaydada göstərilən meyarlara uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə proqram iştirakçısı seçilirlər.

-Dövlət sifarişi və ya dövlət hesabına Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində bakalavriat və ya magistratura, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında magistratura səviyyələri üzrə təhsilin normativ müddətinin yarısından artıq müddətdə təhsil alan, habelə Azərbaycan Respublikasının dövlət proqramları və beynəlxalq müqavilələri (hökumətlərarası təqaüd proqramları) çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində bakalavriat və ya magistratura səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmuş şəxslər eyni təhsil səviyyəsi üzrə proqram iştirakçılarının seçilməsində namizəd qismində iştirak edə bilməzlər.

-Namizədin təhsil almaq istədiyi və ya təhsil aldığı ixtisasın tədrisi iki və ya daha artıq sayda xarici ali təhsil müəssisəsində aparıldığı halda, həmin müəssisələr Nazirlik tərəfindən müəyyən olunan prioritet ixtisas sahələri və nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri üzrə təhsil proqramlarının siyahısında göstərilən ali təhsil müəssisələrinə uyğun olmalıdır.