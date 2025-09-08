https://news.day.az/azerinews/1778978.html Azərbaycanda kütləvi zəhərlənmə Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində kütləvi zəhərlənmə olub. Day.Az xəbər verir ki, 8 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Sumqayıt şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Qeyd edilib ki, zəhərlənənlərin hamısı qohumdur. Onlar dünən Giləzidə dəniz sahilində qohumlarının tələbə olması ilə bağlı məclisdə iştirak ediblər.
