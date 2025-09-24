https://news.day.az/azerinews/1782770.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyev və Donlad Trampın səmimi dialoqunu paylaşıb - VİDEO Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində Prezident İlham Əliyev və Donald Trampın Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində səmimi dialoqunun videogörüntüsünü paylaşıb. Trend xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "NY 23.09.25."
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"NY 23.09.25."
