Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyev və Donlad Trampın səmimi dialoqunu paylaşıb

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində Prezident İlham Əliyev və Donald Trampın Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində səmimi dialoqunun videogörüntüsünü paylaşıb.

"NY 23.09.25."