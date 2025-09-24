https://news.day.az/azerinews/1782793.html 23 yaşlı oğlan xəstəxanaya aparılarkən öldü Bakının Nərimanov rayonu ərazisində 23 yaşlı oğlan müəmmalı şəkildə vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 20 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü Nihad Camal oğlu Seidəliyev özünü pis hiss edib. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. N.Seidəliyevin hansı səbəbdən öldüyü hələlik məlum deyil.
