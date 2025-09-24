23 yaşlı oğlan xəstəxanaya aparılarkən öldü

Bakının Nərimanov rayonu ərazisində 23 yaşlı oğlan müəmmalı şəkildə vəfat edib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, dünən saat 20 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü Nihad Camal oğlu Seidəliyev özünü pis hiss edib.

O, xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

N.Seidəliyevin hansı səbəbdən öldüyü hələlik məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.