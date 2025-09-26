https://news.day.az/azerinews/1783512.html Prezident İlham Əliyev ABŞ-də keçirdiyi görüşlərin görüntülərini paylaşıb - VİDEO Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-də keçirdiyi görüşlərin görüntülərini paylaşıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri çərçivəsində görüşləri".
Prezident İlham Əliyev ABŞ-də keçirdiyi görüşlərin görüntülərini paylaşıb - VİDEO
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-də keçirdiyi görüşlərin görüntülərini paylaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin ABŞ-yə işgüzar səfəri çərçivəsində görüşləri".
