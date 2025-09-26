https://news.day.az/azerinews/1783526.html Məşhur futbolçu komanda yoldaşını döydü - VİDEO Türkiyənin "Sakaryaspor" klubu ilə sürpriz şəkildə müqavilə imzalayan 36 yaşlı sabiq milli futbolçu Caner Erkin mövsümün açılış həftəsində səfərdə "Bandırmaspor"la qarşılaşıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TFF 1-ci Liqanın 7-ci həftəsində "Sakaryaspor" səfərdə "Pendikspor"la qarşılaşıb.
Məşhur futbolçu komanda yoldaşını döydü - VİDEO
Türkiyənin "Sakaryaspor" klubu ilə sürpriz şəkildə müqavilə imzalayan 36 yaşlı sabiq milli futbolçu Caner Erkin mövsümün açılış həftəsində səfərdə "Bandırmaspor"la qarşılaşıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TFF 1-ci Liqanın 7-ci həftəsində "Sakaryaspor" səfərdə "Pendikspor"la qarşılaşıb. Erkin 76-cı dəqiqədə komanda yoldaşına şillə vurduğu üçün meydandan qovulub. Hadisə meydanda gərginliyi daha da artırıb.
Qarşılaşma zamanı yaranan mübahisədən sonra Erkinin Burak Altıparmaka şillə vurması hakim Burak Demirkırandan qırmızı vərəqə alıb. Bu hərəkət oyunun gedişatına təsir edən an kimi qeydə alınıb.
Həmin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре