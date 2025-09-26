Hesablama Palatası bu qurumda ciddi nöqsanlar aşkarladı
Hesablama Palatası Aqrar Xidmətlər Agentliyində ciddi nöqsanlar aşkarlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Hesablama Palatası 2025-ci il İş Planına uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi (AXA) və tabeli qurumlarda dövlət vəsaitlərinin istifadəsinə dair uyğunluq auditi aparıb. Audit 2023-2024-cü illəri əhatə edib.
Nəticələrə əsasən, ölkə üzrə kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsi tam həyata keçirilməyib. Bu səbəbdən baytarlıq sahəsində xəstəliklərin qarşısının alınması və peyvəndləmədə risk əsaslı yanaşmalar tətbiq olunmayıb. Dövlət Statistika Komitəsi ilə müqayisədə heyvanların uçot göstəricilərində 11-16% fərq aşkarlanıb.
Audit zamanı Agentliyin strateji inkişaf və əməliyyat planlarının olmadığı, monitorinq mexanizmlərinin tətbiq edilmədiyi, xidmətlərin yalnız az bir hissəsindən gəlir əldə edildiyi, potensial qeyri-büdcə vəsaitlərinin isə itirildiyi müəyyən olunub.
Satınalmalarda da problemlər qeydə alınıb. Belə ki, 2023-cü ildə 1,6 mln. manat dəyərində feromon tələlərinin baha qiymətlərlə alınması və sınaqdan keçirilmədən istifadəsi dövlət vəsaitlərinin səmərəsiz xərclənməsinə səbəb olub. Həmin tələlərin 35 mindən çox dəsti istifadəsiz qalıb.
Bundan başqa, dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndlərin dövlət qeydiyyatına alınmaması, bəzi hallarda isə planlaşdırılmamış əlavə peyvəndlərin silinməsi büdcə vəsaitlərinə əlavə yük yaradıb. Baytarlıq preparatlarının və texnikaların istifadəsi üzrə elektron izləmə sistemi də qurulmayıb.
Hesablama Palatası qeyd edib ki, dövlət sort-sınaq məntəqələrinin torpaq sahələrinin yalnız kiçik hissəsi əsas funksional fəaliyyətə cəlb olunub, torpaqdan kommersiya məqsədilə istifadə edildiyi hallarda isə gəlirlərin uçotu aparılmayıb.
Palatanın Kollegiyası nöqsanların aradan qaldırılması, artıq xərclərin bərpası və müvafiq dövlət qurumlarının məlumatlandırılması barədə qərar qəbul edib.
