Böyrəkləri dializdən xilas edən təbii üsul: Suya bir qədər əlavə edin, möcüzə yaradır
Böyrəklər bədənin sağlam fəaliyyəti üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Onlar zərərli toksinləri bədəndən çıxarır, maye balansını qoruyur və elektrolit səviyyələrini tənzimləyir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi sadə və təbii içkilər böyrəklərin fəaliyyətini gücləndirə, hətta gələcəkdə dializ ehtimalını azalda bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, böyrəkləri qorumağın ən asan yollarından biri - içməli suya limon və chia toxumu əlavə etməkdir. Bu qarışığı yeməklərdən əvvəl içmək böyrəkləri təmizləməyə və orqanizmi toksinlərdən təmizləməyə kömək edir.
Limon və chia toxumlarının birləşməsi böyrəklər üçün təbii detoks effekti yaradır:
Limon - yüksək C vitamini və sitrik turşu tərkibi sayəsində böyrəklərdə daş əmələ gəlməsinin qarşısını ala bilər, asidik tullantıları neytrallaşdıraraq sidik vasitəsilə bədəndən atılmasına yardım edir.
Chia toxumları - yüksək lif və antioksidant tərkibi ilə bədənin təmizlənmə prosesini dəstəkləyir, böyrəklərdəki iltihabı azalda və toksinləri udaraq orqanizmdən çıxara bilir.
Bu iki maddənin qarışığı böyrəklərin təbii fəaliyyətini gücləndirən sadə və əlçatan üsuldur.
Tədqiqatlara görə, limon suyu sidiyin pH balansını artırır və kalsium oksalat daşlarının əmələ gəlmə riskini azaldır. Bu nəticələr Clinical Journal of the American Society of Nephrology kimi elmi jurnallarda da qeyd olunur.
Digər tərəfdən, chia toxumları omega-3 yağ turşuları və həll olunan liflərlə zəngindir. Bu maddələr orqanizmdəki iltihabi prosesləri azaldaraq böyrəklərin yükünü yüngülləşdirə bilər.
Limonlu chia suyu yalnız böyrəkləri deyil, həm də həzm sistemini yaxşılaşdırır.
Chia toxumları bağırsaqların fəaliyyətini tənzimləyir.
Sağlam həzm sistemi isə böyrəklərin daha az yüklənməsinə və bədənin daha effektiv təmizlənməsinə kömək edir.
Bu da orqanizmin ümumi sağlamlığına müsbət təsir göstərir.
Bu içkini evdə hazırlamaq çox sadədir:
1 stəkan suya 1 çay qaşığı chia toxumu əlavə edin.
Üzərinə bir neçə damcı təzə limon suyu sıxın və qarışdırın.
Qarışımı 10-15 dəqiqə saxlayın ki, chia toxumları suyu çəkib jelei halına gəlsin.
Yeməklərdən təxminən 15 dəqiqə əvvəl için.
