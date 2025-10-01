https://news.day.az/azerinews/1784765.html Bakıda "D-8 İqlim və Şəhərlər Dialoqu" keçiriləcək İki həftədən sonra, oktyabrın 13-17-də Bakıda yüksək səviyyəli "D-8 İqlim və Şəhərlər Dialoqu" keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi Elmar Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində (BCAW2025) çıxışı zamanı bildirib.
