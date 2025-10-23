"İnter Mayami" Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

ABŞ-ın "İnter Mayami" komandası argentinalı hücumçu Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Yeni sözləşmə 2028-ci ilin sonunadək nəzərdə tutulub.

2023-cü ildən "İnter Mayami"də çıxış edən 38 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 82 matçda 71 qolla yadda qalıb.