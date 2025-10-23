https://news.day.az/azerinews/1790419.html "İnter Mayami" Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb ABŞ-ın "İnter Mayami" komandası argentinalı hücumçu Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Yeni sözləşmə 2028-ci ilin sonunadək nəzərdə tutulub. 2023-cü ildən "İnter Mayami"də çıxış edən 38 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 82 matçda 71 qolla yadda qalıb.
"İnter Mayami" Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
ABŞ-ın "İnter Mayami" komandası argentinalı hücumçu Lionel Messi ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Yeni sözləşmə 2028-ci ilin sonunadək nəzərdə tutulub.
2023-cü ildən "İnter Mayami"də çıxış edən 38 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 82 matçda 71 qolla yadda qalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре