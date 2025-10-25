https://news.day.az/azerinews/1790829.html Hakim Ziyeş Mərakeş klubunda Hakim Ziyeşin yeni komandasının adına aydınlıq gəlib. Day.Az xəbər verir ki, mərakeşli vinger karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. Ziyeş "Vidad"la anlaşıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 32 yaşlı vingerlə 2027-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
