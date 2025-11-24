Ulduzlararası kosmik obyekt sürətlə Yerə yaxınlaşır
Ulduzlararası kosmik obyekt - "3I/ATLAS" 23 noyabr səhəri Yerə 300 milyon kilometrlik məsafədən daha yaxınlaşıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Günəş Astronomiyası Laboratoriyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, bu məsafəni hər gün 2 milyon kilometr azalmağa davam edir.
"Mövcud bazar günü, Moskva vaxtı ilə təxminən 07:30-da ulduzlararası "kometa-gəmi" Yerə olan 300 milyon kilometrlik psixoloji baxımdan önəmli sərhədi keçdi və hazırda planetə olan məsafəni sutkada təxminən 2 milyon kilometr azaltmaqda davam edir. Obyektin Yerə yaxınlaşması əsasən elə Yerin özünün səyi hesabına baş verir, çünki hazırda Yerin orbit üzrə hərəkəti demək olar ki, dəqiq şəkildə 3I/ATLAS-ın göydə hərəkət etdiyi nöqtəyə tuş gəlir", - məlumatda qeyd olunub.
Alimlər dəqiqləşdiriblər ki, kometanın trayektoriyasını Günəşə nisbətən nəzərdən keçirdikdə, onun artıq Günəş sistemindən çıxış yolunda olduğu görünür, lakin buna baxmayaraq Yerə yaxınlaşmaqda davam edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре