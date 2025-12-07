https://news.day.az/azerinews/1800534.html “X” AK tərəfindən cərimə olunduqdan sonra qurumun reklam hesabını silib Avropa Komissiyasından (AK) 120 milyon avro cərimə alan "X" komissiyanın reklam hesabını silib. APA xəbər verir ki, bu barədə "X"in Məhsullar üzrə rəhbəri Nikita Bir məlumat verib.
“X” AK tərəfindən cərimə olunduqdan sonra qurumun reklam hesabını silib
Avropa Komissiyasından (AK) 120 milyon avro cərimə alan "X" komissiyanın reklam hesabını silib.
APA xəbər verir ki, bu barədə "X"in Məhsullar üzrə rəhbəri Nikita Bir məlumat verib.
O, iddia edib ki, sosial şəbəkənin cərimələnməsi qərarı ilə bağlı paylaşım etmək üçün Avropa Komissiyasının hərəkətsiz reklam hesabından istifadə edilib və ona əlavə edilmiş link istifadəçiləri çaşdırmaq və süni şəkildə əhatə dairəsini artırmaq məqsədilə video kimi gizlədilib.
