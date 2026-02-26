https://news.day.az/azerinews/1818460.html Türkiyə səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib - FOTO 26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə kimi düşmüş Xocalı Soyqırımının 34-cü ildönümünü dərin hüznlə anırıq.
Türkiyə səfiri Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən törədilmiş və insanlıq tarixinə qara ləkə kimi düşmüş Xocalı Soyqırımının 34-cü ildönümünü dərin hüznlə anırıq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Birol Akgün "X" sosial şəbəkə hesabında Xocalı soyqırımı ilə bağlı paylaşım edib.
"Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 günahsız insanın xatirəsini ehtiramla yad edirik", - paylaşımda qeyd olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре