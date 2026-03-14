Ötən il universitetlərə imtahansız qəbul olunanların sayı açıqlanıb Ötən il 188 nəfər universitetlərə müsabiqədənkənar qəbul olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə olunan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb.
Ötən il universitetlərə imtahansız qəbul olunanların sayı açıqlanıb
Ötən il 188 nəfər universitetlərə müsabiqədənkənar qəbul olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə olunan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb.
Hesabata görə, onlardan 1 nəfər beynəlxalq fənn olimpiadası,72 nəfər respublika fənn olimpiadası, 82 nəfər beynəlxalq idman yarışlarının qalibi olduğu üçün ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul hüququ qazanıblar. 33 nəfər isə beynəlxalq səviyyədə akreditasiya olunan təhsil proqramı (İB) üzrə təhsil aldığı üçün universitetlərə imtahansız qəbul olunub və müvafiq ixtisaslara yerləşdiriliblər.
