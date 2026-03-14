4-cü mərtəbədən yıxılan qadın öldü

Bakıda 49 yaşlı qadın bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən saat 15 radələrində Nizami rayonunda baş verib.

1977-ci il təvəllüdlü Gülər Çingiz qızı Mustafayeva yaşadığı T.Abbasov küçəsi ev 13 mənzil 32-nin (5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsi) pəncərəsindən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilən G.Mustafayeva orada vəfat edib.

Araşdırmalar aparılır.