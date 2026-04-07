Azərbaycan XİN BƏƏ səfirliyinə hücumu pisləyib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Suriya Ərəb Respublikasının Dəməşq şəhərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin səfirliyinə bir qrup etirazçı tərəfindən edilən son hücumu qətiyyətlə pisləyib.
Bildirilib ki, diplomatik nümayəndəliklərə qarşı bu cür zorakılıq aktları qəbuledilməzdir:
"Diplomatik heyətin və binaların təhlükəsizliyini təmin edən Diplomatik Münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası da daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır.
Suriya hakimiyyət orqanlarının yaydığı bəyanatı və günahkarların qanun qarşısında cavab verməsini təmin etmək üçün bütün zəruri tədbirləri görmək öhdəliyini alqışlayırıq".
