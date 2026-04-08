Günün qoroskopu: Romantik görüşlər üçün ideal bir gündür
Qoç
Bu gün maliyyə məsələləri sizin üçün prioritet olacaq. Gəlirlərinizi artırmaq üçün yeni yollar axtara bilərsiniz, lakin riskli investisiyalardan qaçın. İş yerində özünüzü sübut etmək üçün əla fürsət yaranacaq. Şəxsi həyatınızda isə tərəf-müqabilinizlə olan kiçik anlaşılmazlıqları böyütməməyə çalışın. Axşam saatlarında dincəlməyə vaxt ayırın.
Buğa
Enerjinizin çox yüksək olduğu bir gündür. Şəxsi layihələrinizə başlamaq və ya yarımçıq qalmış işləri yekunlaşdırmaq üçün ideal zamandır. Ətrafınızdakı insanlar sizin məsləhətlərinizə ehtiyac duya bilər. Sevgidə romantik və xoş dəqiqələr gözlənilir. Sağlamlığınıza diqqət yetirin, xüsusilə boğaz nahiyənizi qoruyun.
Əkizlər
Bu gün bir qədər daxili dünyanıza qapanmaq, tək qalmaq istəyə bilərsiniz. Keçmişdə baş vermiş hadisələri analiz etmək üçün yaxşı vaxtdır. Gizli qalan bəzi məlumatlar üzə çıxa bilər. İş mühitində intriqalardan uzaq durmağınız məsləhətdir. Yuxu rejiminizə diqqət yetirin, daxili hüzurunuzu qorumağa çalışın.
Xərçəng
Sosial həyatınızın aktivləşdiyi bir gündür. Dostlarınızla görüşmək, yeni insanlarla tanış olmaq sizə müsbət enerji verəcək. Gələcək planlarınızla bağlı mühüm dəstək ala bilərsiniz. Karyeranızda komanda işi tələb edən tapşırıqlarda uğur qazanacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə səmimiyyət ön planda olacaq.
Şir
Karyera və hədəfləriniz bu gün diqqət mərkəzindədir. Üstlərinizlə olan münasibətlərdə diplomatik davranaraq istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Peşəkar fəaliyyətinizdə yeni bir mərhələyə qədəm qoya bilərsiniz. Ailə daxilində bəzi məsuliyyətlər arta bilər. İş və şəxsi həyat balansını qorumağa çalışın.
Qız
Bu gün dünyagörüşünüzü genişləndirəcək yeni məlumatlar öyrənə bilərsiniz. Səyahət planları və ya təhsil məsələləri gündəmə gələ bilər. Hüquqi işləriniz varsa, müsbət irəliləyişlər gözlənilir. Uzaqdan gələn qonaqlar və ya xəbərlər sizi sevindirəcək. Ruh yüksəkliyiniz iş məhsuldarlığınızı artıracaq.
Tərəzi
Maddi məsələlərdə ortaq qərarlar verməli ola bilərsiniz. Borclar, sığorta və ya mirasla bağlı mövzular aktual ola bilər. İntuisiyanızın çox güclü olduğu bir gündür, daxili səsinizə qulaq asın. Şəxsi həyatınızda dərin emosional söhbətlər baş tuta bilər. Sağlamlıqda kəskin hərəkətlərdən qaçın.
Əqrəb
Tərəfdaşlıqlar və ikili münasibətlər bu günün əsas mövzusudur. İş birliyi qurduğunuz insanlarla ortaq məxrəcə gəlmək üçün yaxşı fürsətdir. Sevgidə ciddi qərarlar verə bilərsiniz. Rəqiblərinizə qarşı ehtiyatlı olun, lakin özünüzə inamınızı itirməyin. Açıq və şəffaf ünsiyyət problemləri həll edəcək.
Oxatan
Gündəlik rutin işləriniz bu gün vaxtınızın böyük hissəsini ala bilər. Sağlamlığınıza, xüsusilə qidalanma rejiminə diqqət yetirməlisiniz. İş mühitində xırda detallara fokuslanmaq sizi böyük səhvlərdən qoruyacaq. Ev heyvanları ilə vaxt keçirmək sizə hüzur verə bilər. Fiziki aktivliyi artırmaq faydalı olar.
Oğlaq
Yaradıcılığınızın və eşq həyatınızın çiçəkləndiyi bir gündür. Hobbilərinizlə məşğul olmaq və ya uşaqlarla vaxt keçirmək sizə böyük sevinc bəxş edəcək. Özünüzü ifadə etməkdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Şans oyunlarında bəxtiniz gətirə bilər. Romantik görüşlər üçün ideal bir gündür, hisslərinizi gizlətməyin.
Dolça
Diqqətiniz ev və ailə məsələlərinə yönələcək. Evinizdə rahatlıq yaratmaq, təmizlik və ya dekorasiya işləri ilə məşğul olmaq istəyə bilərsiniz. Valideynlərlə bağlı bəzi mövzular gündəmə gələ bilər. Daxili sakitliyinizi qorumaq üçün emosional gərginlikdən uzaq durun. Keçmişə dair xatirələr canlana bilər.
Balıqlar
Ünsiyyət və qısa səfərlər bu gün sizi məşğul edəcək. Yaxın ətrafınızla, qardaş-bacı və ya qonşularla olan münasibətlərdə aktivlik gözlənilir. Yeni xəbərlər ala və ya mühüm müqavilələrə imza ata bilərsiniz. Zehni fəaliyyətiniz kəskindir, yeni ideyalar üzərində işləmək üçün uğurlu zamandır. Sənədlərlə işləyərkən diqqətli olun.
