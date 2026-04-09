Hövsanda 1,5 kilometrlik yolda 25-ə yaxın çuxur yarandı

Hövsan qəsəbəsində yerləşən avtomobil yolunda yağıntılardan sonra çoxsaylı çuxurlar yaranıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Tural Yusifov sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb.

O bildirib ki, "MİDA yolu" kimi tanınan ərazidən Aeroport şosesi istiqamətində hərəkət zamanı yolun cəmi 1,5 kilometrlik hissəsində 25-ə yaxın çuxur müşahidə olunur.

 

Jurnalistin sözlərinə görə, yol örtüyünün bu vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur:

"Bu yol cəmi 1,5 kilometrdir. Bu qısa məsafədə 25-ə yaxın çala yaranıb. Göydən nə yağır ki, asfalt bu vəziyyətə düşür? Üstəlik, yolda aparılan yama işlərində də standartlara əməl olunmayıb".