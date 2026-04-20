Çin Hörmüz boğazında sərbəst keçidlərin qorunmasına çağırıb
Çin prezidenti Si Cinpin Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman ilə telefon danışığında Hörmüz boğazında dəniz nəqliyyatının normal şəkildə davam etməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Day.Az xəbər verir ki, görüş zamanı tərəflər Yaxın Şərqdəki vəziyyəti və Körfəz bölgəsində son inkişafları müzakirə ediblər.
Si Cinpin bildirib ki, boğazda sərbəst keçidlərin qorunması həm region ölkələrinin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin ümumi maraqlarına uyğundur.
O, həmçinin bölgədə dərhal və genişmiqyaslı atəşkəsə çağırış edib, münaqişələrin siyasi və diplomatik yollarla həllinin vacibliyini qeyd edib.
Çin tərəfi Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərin inkişafına hazır olduğunu da ifadə edib.
