Azərbaycandan Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi məlum olub
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan Serbiyaya 25,242 milyon ABŞ dolları dəyərində 69,279 milyon kubmetr təbii qaz (qaz halında) ixrac edilib.
Day.Az bu barədə Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici məbləğ ifadəsində 21,3 milyon dollar və ya 1,8 dəfə, həcminə görə isə 25,5 milyon kubmetr və ya 1,4 dəfə azalıb.
Ümumilikdə, 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycandan 8 ölkəyə 1,285 milyard ABŞ dolları dəyərində 4,381 milyard kubmetr təbii qaz (qaz halında) ixrac edilib. Bu, keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 265 milyon ABŞ dolları və ya 17,1% az, həcm baxımından isə 193,7 milyon kubmetr və ya 4,6% çoxdur.
