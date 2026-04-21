Aİ Şurası Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və Cənubi Qafqazda sabitliyi müzakirə edəcək
Avropa İttifaqı Şurası Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətləri və Cənubi Qafqazda sabitliyi müzakirə edəcək.
Day.Az-ın Şuraya istinadən məlumatına görə, iclas Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın sədrliyi ilə keçiriləcək.
Görüş çərçivəsində regiondakı vəziyyət, xüsusilə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi, eləcə də Aİ-nin Azərbaycanla daha geniş münasibətləri üzrə fikir mübadiləsinin aparılması planlaşdırılır.
Müzakirələr 4-5 may tarixlərində Yerevanda keçirilməsi planlaşdırılan Aİ-Ermənistan zirvə toplantısı ərəfəsində baş tutacaq.
Cənubi Qafqazdan əlavə, iclasın gündəliyinə Ukraynadakı müharibə, Yaxın Şərqdəki vəziyyət, həmçinin Sudanda davam edən münaqişə ilə bağlı məsələlər də daxil edilib.
